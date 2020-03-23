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"التموين": انتظام العمل بمصانع السكر واستلام 300 ألف طن بنجر من المزارعين

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:55 ص
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بوابة الفجر
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قامت شركة الدلتا للسكر، بتشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس مصانع الشركة وتتضمن أيضا  كل من نائب رئيس المصانع  ومدير الإدارة  الطبية بالشركة، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وكذلك إدارة  الرقابة الصناعية والجودة وسلامة الغداء ورئيس اللجنة النقابية للعاملين، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ  على  صحة وسلامة العاملين بالمصانع والمدينة السكنية وكافة القطاعات والمنشآت التابعة للشركة على أن  تقوم اللجنة بمخاطبة  كافة الجهات المعنية للاشراف على عمليات التعقيم والتطهير بشكل مستمر.


 وقام الدكتور أحمد ابو اليزيد  رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر بتعليق كافة الأنشطة بالنادى الاجتماعى وكذلك الحضانة التابعة للشركة، ومنح كافة العاملين من أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات اجازة مدفوعة الأجر  فى إطار تخفيض عدد العاملين بالشركة والحرص على سلامتهم  بما لا يخل بمنظومة  العمل فى خطوط إنتاج السكر، بجانب أيضا توفير كافة مستلزمات الوقاية من " كمامات وقفزات ومطهرات " بالمصانع، كما تم تخصيص مبلغ  مالى من الشركة لشراء مستلزمات  الوقاية الشخصية وتسليمها  للعاملين  بسعر رمزى ، وتوفير كواشف حرارى للكشف على دراجات الحرارة  كإجراء احترازى من الوقاية من انتشار فيروس كورونا، كما تم تعقيم الأتوبيسات الخاصة باستقلال العاملين بالشركة.


وتفقد رئيس مجلس الادارة  مصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ للإطمئنان على سير العمل وانتظام استلام محصول بنجر السكر من المزارعين  وفق جداول منظمة منعا للتكدس، والتأكيد على  توفير كافة مستلزمات الوقاية، وتوزيع نشرات توعوية وإرشادية الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة فى هذا الشأن.

   
وأكد "أبو  اليزيد"، أن مصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ تتخذ  كافة الإجراءات الوقائية وتعقيم المصانع والمدينة السكنية الخاصة بالعاملين وفقا لتوجيهات الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، وان خطوط الانتاج تعمل بنظام التحكم الالكترونى وبغرفة مراقبة، كما  يتم حاليا استلام محصول بنجر السكر  من المزارعين لإنتاج السكر  المحلى لتوفيره للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية والأسواق حيث تم  استلام  ما يقرب من 300 ألف طن بنجر  وانتاج ما يقرب من 40 الف طن سكر أبيض  سائب لتوفيره للمواطنين فى  المجمعات الاستهلاكية والأسواق، بالاضافة إلى انتاج  كميات  كبيرة من  المولاس، وكذلك انتاج  "لُب بنجر"  الذى يستخدم فى صناعة الأعلاف، لافتا إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات  القومية فى صناعة السكر من البنجر كما انها  تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر.
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