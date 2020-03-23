جامعة الإسكندرية تعلق الفعاليات والاجتماعات بسبب كورونا (صور)

عقد مجلس شئون خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، اجتماعا من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تنفيذًا للإجراءات الوقائية التي إتخذتها الدولة بتعليق جميع الفعاليات والاجتماعات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة.





وتم التأكيد على ضرورة تكاتف الجميع من أجل العبور من تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد وضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية لتداول المستندات داخل وخارج العمل واستخدام الأدوات الحديثة لعقد الاجتماعات الدورية عن بعد.

كما شهد الاجتماع، الإشارة إلى الإجراءات التى اتخذتها الجامعة من تعقيم وتطهير كافة منشآت الجامعة، وأثنى على الدور الذي تقوم به كلية الزراعة حيال وذلك بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية، والمبادرة التي قدمتها وزارة الزراعة بتوفير المعدات اللازمة لعملية التطهير.





وأشاد بالدور الذي قامت به أكاديمية البحث العلمي، بتوفير المواد المعقمة بسعر التكلفة للمنشآت والاستخدام الشخصي للجامعات الحكومية والخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي.

المجلس أكد ضرورة انتهاء منسقي الكليات والمعاهد من إعداد الملفات الخاصة بجائزة التميز الحكومي، تمهيدًا لمراجعتها من قبل إدارة الجامعة والتقدم لهذه الجائزة في نسختها الثانية 2020.





واستعرض التقارير التي قدمتها كليات ومعاهد الجامعة عن حساب البصمة الكربونية والتأكيد على ضرورة الاستمرار في تطبيق ذلك القياس في الفترة المقبلة.

ونوه المجلس بضرورة تفعيل مبادرة Call for Ideas والتي أطلقها قطاع خدمة المجتمع وكذا البدء في اتخاذ خطوات إيجابية سعيًا لتطبيق أفكار الطلاب والخريجيين وتسويقها مع الاحتفاظ الكامل بحقوق الملكية الفكرية لأصحابها.





كما استعرض المجلس التقرير الخاص بالدوري الرياضي الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب بالجامعة بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية> وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



