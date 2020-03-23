واتساب تختبر ميزة جديدة للتحقق من مصداقية الرسائل المعاد توجيهها

في ظل الانتشار المتنامي لفيروس كورونا المستجد "Covid-19"، وإغلاق العديد من المدن حول العالم، وحث الناس على البقاء في منازلهم، للحد من انتشار الفيروس، يشارك الكثير من الأشخاص الكثير من المعلومات عبر تطبيقات المراسلة الفورية بعضها صحيح، والعديد منها خاطئ، وكون تطبيق واتساب - WhatsApp من اشهر تطبيقات المراسلة حول العالم، فهو منصة لجميع أنواع المعلومات التي يتم تبادلها.





تفيد تقارير أن تطبيق واتساب - WhatsApp يعمل على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالتحقق من مدى دقة جميع الرسائل المعاد توجيهها التي يتلقونها، كما أكدت شركة واتساب - WhatsApp أن الميزة قيد الاختبار.





ووفقًا لصحيفة "مومباي ميرور" مع الميزة الجديدة التي تختبرها واتساب، ستظهر عدسة مكبرة بجوار الرسالة المعاد توجيهها، والتي ستتيح للمستخدمين البحث في محتوى هذه الرسالة على متصفح الويب.





وفقًا للتقرير، بمجرد أن ينقر المستخدم على رمز العدسة المكبرة، تفتح نافذة منبثقة تسأل المستخدم عما إذا كان يرغب في البحث عن هذا المحتوى على الويب، وإذا وافق على ذلك، فسيتم لصق الرسالة والبحث فيها على Google.





بشكل أساسي، الأمر يشبه نسخ رسالة ولصقها على الويب، ولكن باستخدام الميزة، تحصل على اختصار للقيام بنفس الشيء.



