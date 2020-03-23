اليوم.. "التموين" تطرح عبوات الكحول بالمجمعات الاستهلاكية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية،اليوم الاثنين، طرح كميات كبيرة من الكحول تركيز 70% لاستخدامه كمطهر، بفروع شركتى الجملة " العامة والمصرية " كما سيتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين، حيث سيتم طرحها في عبوات 250 ملى بسعر 36 جنبه للعبوة، وسيتم أيضا توفير عبوات 125 ملى.









وشدد وزير التموين على أهمية التحرك الفوري، من كافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة، بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصري.



