عاجل.. عودة موظفي وزارة الصناعة للعمل من المقر بعد التعقيم

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عن استئناف العمل من مقر الوزارة بجاردن سيتى اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ ، وذلك بعد اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .













وأنهت وزارة التجارة والصناعة أعمال تطهير وتعقيم المقرات التابعة للوزارة بجاردن سيتى ومدينة نصر وشبرا ، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد





وقامت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، بتشكيل لجنة لادارة الازمات بالوزارة تتولى وبصفة يومية متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية التى اقرتها الحكومة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالوزارة والجهات التابعة.





كما قامت الوزارة بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بمقار العمل ، بما يضمن عدم تواجد تجمعات كبيرة من العاملين داخل المكاتب ، واقتصار حضور العاملين على اعداد قليلة لضمان انتظام العمل وعدم توقف اى خدمة مقدمة لمجتمع الأعمال.