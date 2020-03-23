عاجل .. بعد تجاوز" إيجي أكس 100" نسبة الـ 5%.. البورصة تعلق الجلسة نصف ساعة

علقت البورصة المصرية،جلسة التداول اليوم الاثنين، لمدة نصف ساعة وذلك بعد ارتفاع مؤشر إيجى إكس 100 بنسبة 5%.

وإستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، متأثرة بمجموعة من الأخبار الإيجابية مثل قيام البنك الأهلي وبنك مصر بشراء أسهم من البورصة وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة.





وربح رأس المال السوقى في تلك اللحظة نحو 24.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 548.7 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 6.7% ليصل إلى مستوى 10404.5 نقطة،

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.1% ليصل مستوى 906 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5% ليصل إلى مستوى 1018.3 نقطة.