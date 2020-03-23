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رغم قرار المركزي.. بنك القاهرة يبقي أسعار العائد على شهاداته الثابتة

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:40 ص
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بنك القاهرة
بنك القاهرة
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استقر بنك القاهرة، على إبقاء أسعارد العائد على شهاداته الثابتة، وتخفيضها، برغم قرارات الخفض التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن الفائدة.

بنك القاهرة

ومن جانبه، أكد رئيس قطاع التجزئة المصرفية التابع إلى بنك القاهرة، على تخفيض شهادات العائد المتغير بنسبة بلغت 10.5 %.

بنك القاهرة والبنك المركزي

وقرر البنك المركزي المصري، من خلال لجنة سياسته النقدية، في وقت سابق، خفض كل من سعري الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 بالمائة و10.25 بالمائة و9.75 بالمائة على الترتيب.

إجراءات بنك القاهرة

وتدعم هذه الإجراءات بحسب بنك القاهرة والمرزكزي النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، آخذاً في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع معدل التضخم المستهدف البالغ 9 بالمائة (±3%) خلال الربع الرابع من عام 2020، حسبما أكدت اللجنة.


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الكلمات المفتاحية

قطاع التجزئة عائد الشهادات بنك القاهرة البنك المركزي

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