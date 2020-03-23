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أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 23-3-2020 في سوق العبور.. البرتقال يصل 10 جنيهات

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:14 ص
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بوابة الفجر
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استقرت اسعار الفاكهة اليوم الاثنين 23-3-2020 في سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة في مصر، وتشهد اسعار الفاكهة حالة من الاستقرار في الاسواق خلال تعاملات الفترة الحالية وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 

سعر الموز تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها

البرتقال أبوسرة 10 جنيه

سعر التفاح الأحمر 25 جنيها

سعر الرمان 15 جنيها

سعر التفاح الأخضر 22 جنيها

سعر الكانتالوب 10 جنيها

سعر الجوافة 12 جنيها 

سعر العنب أسود – أخضر 20 جنيها 

سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 8.5 جنيه

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