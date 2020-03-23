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تايلاند تسجل 122 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:29 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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سجلت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الاثنين، 122 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا 19" ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 721.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، تاويسين فيسانويوثين: "تم تسجيل 122 حالة إصابة جديدة، بلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الوباء – 721 حالة".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية: "أصيب 20 مريضا جديدا من مرضى سابقين، وأصيب 10 آخرون في الخارج، 92 حالة قيد التحقيق حاليا، ويجري الكشف عن سلسلة العدوى"، مشيرًا إلى أن الزيادة الحادة في حالات الإصابة في الأيام الأخيرة تعود إلى عاملين: أولًا، تحسن القدرات التشخيصية في محافظات تايلاند، وثانيا، تحول وزارة الصحة في البلاد إلى إجراء جديد لفحص فيروس "كورونا".

وتابع: "في السابق، استخدمنا في وقت واحد نتائج مختبرين لكل عينة من المواد الحيوية، وفقط بعد التأكد من إصابة المريض من كلا المختبرين، قمنا بتسجيل المريض على أنه مصاب، بدأنا الآن نعتمد على نتائج مختبر واحد في كل حالة، مما وفر إمكانيات المختبر لمعالجة المزيد من عينات المادة الحيوية".

وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 14 ألف شخص.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.
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