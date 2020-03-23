ريال مدريد يقترب أكثر من كوليبالي

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من ضم كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية في نهاية الموسم الكروي الحالي.

أكدت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن السنغالي كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي قدم طلبًا لإدارة ناديه بالرحيل من أجل اللعب لريال مدريد.

ووضع ريال مدريد اسم كوليبالي على قائمة صفقاته باعتباره بديل قوي للقائد سيرجيو راموس الذي تقدم في العمر.