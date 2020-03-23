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الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة لمدة يومين.. لا تنخدعوا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:55 ص
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ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يوجد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، حيث ستسجل الحرارة 29 درجة على القاهرة.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الإثنين، إلى أن ارتفاع الحرارة مؤقت لمدة يومين فقط، معقبة: "لا تنخدعوا في الارتفاع اليوم وغدا"، منوهة بأن درجات الحرارة ستعاود للانخفاض مرة أخرى اعتبارا من يوم الأربعاء.

وأوضحت أن تخفيف الملابس يجب أن يكون تدريجيا، نافية ما تردد عن سقوط أمطار شديدة خلال الفترة المقبلة، حيث قد نشهد أمطار خفيفة غير مؤثرة على بعض المناطق.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 23 فبراير 2020 على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة على أغلب الأنحاء: 

القاهرة الكبرى

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

الوجه البحري

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

السواحل الشمالية الغربية

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.


جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.


شمال الصعيد

طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.


جنوب الصعيد

طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين:

القاهرة 29 13
الإسكندرية 26 12
مطروح 24 12
سوهاج 28 14
قنا 30 13
أسوان 32 15


وكان خبراء الطقس، توقعوا بأن يشهد الجو اليوم بالقاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، ويصاحب ذلك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

وأكدت الأرصاد أن الوجه البحري أيضا يشهد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.
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