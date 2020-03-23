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مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع خليفة محمد صلاح في الصيف

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:19 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي خلاف
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يبحث مسئولوا القلعة البيضاء التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب والملقب بخليفة محمد صلاح، للحصول على خدماته لصالح الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

تعاقد الزمالك مع طاهر محمد طاهر

وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الأحد عن دخول مسئولوا نادي الزمالك في مفاوضات لضم جناح المقاولون العرب بعد إشادة كبيرة من قبل جهاز الكرة بالقلعة البيضاء فى ظل قدرات اللاعب الكبيرة ما يمكنه من اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب.

الأهلي يرغب في ضم طاهر محمد طاهر

وعلى الجانب الآخر حددت إدارة الأهلي طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب ليكون بديلا لرمضان صبحي لاعب الأحمر المعار من نادى هيديرسفيلد الإنجليزى والتي تنتهى فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري حيث أن مجلس القلعة الحمراء لن يستطيع دفع القيمة المالية النهاية لشراء صبحي.
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