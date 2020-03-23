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الميركاتو الصيفي.. الأهلي يستقر على بديل حسام عاشور

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:46 ص
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حسام عاشور
حسام عاشور
علي خلاف
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استقرت لجنة التخطيط والجهاز الفني للنادي الأهلي على التعاقد مع محمود نبيل دونجا لاعب بيراميدز ليخلف حسام عاشور لاعب الأحمر الذي رفضت إدارة القلعة التجديد له بناءا على طلب السويسري رنيه فايلر.

تعاقد الأهلي مع نبيل دونجا

وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الأحد عن اجتماع جهاز الكرة بالأهلى مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والإستقرار على التعاقد مع محمود نبيل دونجا نجم وسط بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وأشارت التقارير التقارير إلى أن جهاز الكرة بنادى الأهلى، سيعرض نجم وسط بيراميدز على السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، الأحمر فى الفترة المقبلة، لبحث إمكانية تقديم عرض رسمى لإدارة فريق دونجا من أجل الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.

رحيل حسام عاشور 

وكان مجلس إدارة نادى الأهلى، قد أعلن فى الساعات الماضية، عدم تجديد عقد حسام عاشور، قائد الفريق، بعد أخد رأي المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر الذي رفض استمرار قائد الأهلي التاريخي في الموسم الجديد لأسباب فنية.
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