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تطهير 41 من دواوين المصالح الحكومية في البحر الأحمر (صور)

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:03 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، حملة مكبرة للتطهير والتعقيم لعدد من المصالح الحكومية والمنشآت الفندقية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (covid-19) وحرصا على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.

ومن جانبه، وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بمدن المحافظة وبمشاركة الوحدات المحلية للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

وقامت الفرق برش وتطهير وتعقيم 12 منتجعا سياحيا بالغردقة وبالإضافة إلى عمل حملات التوعية وتدريب العاملين بالمنشآت السياحية، وتم رش وتطهير وتعقيم مبنى حي جنوب الغردقة والوحدة الشاملة لرعاية الأحداث والإدارة العامة للمياه الجوفية وقسم شرطه الكهرباء، ومبنى الإدارة الصحية والسكن الإداري والمبني الإداري لإدارة شرطة النجدة ومقر فرع المجلس القومي للمرأة ومبنى ادارة المحميات بالبحر الأحمر، وشوارع منطقة الدهار وشوارع وممرات منطقة الممشى السياحي والشيراتون، ومستشفى الحميات والمستشفى العام، والمعمل المشترك، ومطار الغردقة المحلي القديم، ومبنى التأمينات والمعاشات، والسنترال السياحي، وسنترال الدهار. 

وفي مدينة رأس غارب تم تطهير وتعقيم مبنى السنترال ومدرسة ثانوي بنين ومدرسة ابن سينا ومدرسة عثمان بن عفان ومدرسه العبور.

وفي مدينة سفاجا تم رش وتطهير وتعقيم مسجد الخالدين بسفاجا والوحدة المحلية والمطافي ومدرسة السادات ومدرسة أحمد حسن، والمواصلات العامة.

وكما تم تطهير وتعقيم الإدارة الصحية بالقصير، ومقر جمعية رسالة، ومبنى الإدارة الزراعية، وقسم الشرطة وجميع المنشآت الآمنية، وتم تطهير وتعقيم جميع مساجد القصير.وفى مرسى علم تم تطهير وتعقيم المعاهد الأزهرية والمساجد.

وفي مدينة الشلاتين تم تطهير وتعقيم مستشفى الشلاتين المركزي والمواصلات العامة.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة، وأن يتم نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن مع تكثيف الرسائل التوعوية عن طريق فرق التثقيف الصحي والرائدات الريفيات وذلك بما يضمن سلامة وصحة مواطني المحافظة.
 
وأردف، أنه تم وضع خطة محددة للقيام بتطهير وتعقيم كافة المنشآت السياحية والمصالح الحكومية ودور العبادة والأماكن الحيوية وأن عملية التعقيم ستتم بصورة مستمرة فى كافة مدن المحافظة.
تطهير 41 من دواوين المصالح الحكومية في البحر الأحمر (صور)
تطهير 41 من دواوين المصالح الحكومية في البحر الأحمر (صور)
تطهير 41 من دواوين المصالح الحكومية في البحر الأحمر (صور)
تطهير 41 من دواوين المصالح الحكومية في البحر الأحمر (صور)
تطهير 41 من دواوين المصالح الحكومية في البحر الأحمر (صور)
تطهير 41 من دواوين المصالح الحكومية في البحر الأحمر (صور)
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فيروس كورونا تعقيم المساجد تطهير وتعقيم المصالح الحكوميه البحر الاحمر الإجراءات الاحترازية

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