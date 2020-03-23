مصطفى فهمي وديانا كرزون ضيفا أمير كراره في "سهرانين"







ودار الحوار بين مصطفى فهمي وأمير كراره حول العلاقة العائلية التي تجمعه بالفنان حسين فهمي، التي طول الزمن كانت محل جدل العديد من الجمهور، للتشابه الكبير الذي بينهم، والجمال الذي ينضح منهم، وحول فارق السن بينهما.



أما عن ديانا كرزون فهي قدمت العديد من الأغاني خلال فقرات الحلقة، وظهر جليًا قدرتها على تقليد المطربين في أسلوبهم الغنائي وكان منهم الفنان جورج وسوف، ومشاركة مصطفى لها على المسرح.



كما أعلن في وقت سابق، خطوبة ديانا كرزون على الإعلامي الأردني معاذ العمري، في الشهر الماضي، ومن ثم أتمت عقد القران، وشاركت جمهورها العديد من الصور ليشاركوها فرحتها، التي طالما انتظرتها.



وينشغل حاليًا أمير كراره بتصوير مسلسله "الاختيار"، في العديد من الديكورات، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، والذى يتناول فيه لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.



المسلسل بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي في رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سويًا ومن إنتاج سينرجى، وبطولة أمير كراره في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.







تحل الفنانة الأردنية ديانا كرزون والفنان مصطفى فهمي ضيفا الفنان أمير كراره في البرنامج الذي يقدمه “سهرانين”، الجمعة المقبلة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً عبر شاشة قناة “ON”.