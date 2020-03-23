عمرو أديب عن تويتة تركي آل الشيخ: "عنده حق"

أبدى الإعلامي عمرو أديب، إعجابه بالتغريدة التي كتبها المستشار تركي آل شيخ عبر موقع "تويتر" منذ يومين، وكان معناها: "هو إيه اللي مكنش عاجبنا في الحياة قبل كده".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه أرسل للمستشار عبر واتساب، قائلا له: "عندك حق"، مضيفا: "يا يمين يرجعلي يوم قبل 3 شهور دول".





وثمن الإعلامي عمرو أديب، إلى اطمئنان االكابتن محمود الخطيب على صحة المستشار تركي آل الشيخ، مضيفا: "إحنا كلنا محتاجين بعض، العالم كله في سفينة واحدة".



