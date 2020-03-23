محافظ الجيزة: نركز على منظومة النظافة للوقاية من فيروس كورونا

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الدولة اتخذت إجراءات وقائية غير مسبوقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيًرا إلى أن القيادة السياسية وجهت باتخاذ إجراءات محددة، ومجلس الوزراء أصدر مجموعة من القرارات لتنفيذها، والمحافظة ملتزمة بها.





وأضاف "راشد"، خلال لقاء مباشر ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن القرارات ستنفذ على الجميع؛ لأن هدفها حماية المواطن، مشيرًا إلى أن وباء كورونا يواجهه العالم كله؛ وهو أمر غير مسبوق.





وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بجهود مصر في مواجهة الفيروس، متابعًا: "نركز على منظومة النظافة في شوارع الجيزة للوقاية من فيروس كورونا".



