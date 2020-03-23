"أديب" يعلق على تواجد أعداد كبيرة من الأمريكان على شواطئ فلوريدا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أعدادا كبيرة من الأمريكيين تواجدت على شواطئ فلوريدا رغم تحذيرات كورونا، مشيرا إلى أنه عندما تصل الدول إلى هذه المرحلة، يبدأ صانع القرار يتخذ قرار المنع بالقانون.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت اليوم أن مواجهة فيروس كورونا لا تكون فقط بالعزل، بل يجب أيضا أن تقل معدلات الحركة، لافتا إلى أن الدول التي لم تلتزم بذلك تعرضت لأزمات.





وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "لا ألوم المواطن المصري اللي حصل في فرح شعبي زي اللي عملوه الأمريكان بالمايوهات في كاليفورنيا".



