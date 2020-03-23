أسعار الدولار اليوم الإثنين 23-3-2020.. العملة الأمريكية تواجه أزمة شهادة الـ 15 %

أسعار الدولار اليوم

توجه بعض المواطنين للتخلي عن العملة الأمريكية من أجل شراء شهادات الـ 15 % المطروحة في بنكا مصر والأهلي، لتستقر أسعار الدولار في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، مع توقعات بتراجع العملة الخضراء مع تزايد المعروض في السوق ، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.

شهادة ادخار بعائد 15 %

طرح بنكا الأهلي ومصر طرح شهادات ادخارية لمدة عام بفائدة 15 في المائة ذات عائد شهري.

كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن إطلاق شهادة "ابن مصر" ذات فائدة مرتفعة تصل إلى 15%، لعملاء البنك ومتاحة لعملاء البنوك الأخرى.





وأوضح أنه تم إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصرى، أو تطبيق غرامات لعدم دفع الأقساط في موعدها، مشددًا على أن بنك مصر أخذ جميع التدابير الاحترازية والوقاية بتعقيم جميع فروع البنك والالتزام بإجراءات التعقيم وكل شئ يخص الأجراءات الوقاية، مطالبًا العملاء بعدم التكدس على البنوك.



