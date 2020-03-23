Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الدولار اليوم الإثنين 23-3-2020.. العملة الأمريكية تواجه أزمة شهادة الـ 15 %

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:05 ص
Advertisements
أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أسعار الدولار اليوم

توجه بعض المواطنين للتخلي عن العملة الأمريكية من أجل شراء شهادات الـ 15 % المطروحة في بنكا مصر والأهلي، لتستقر أسعار الدولار في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، مع توقعات بتراجع العملة الخضراء مع تزايد المعروض في السوق، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.

شهادة ادخار بعائد  15 %
طرح بنكا الأهلي ومصر طرح شهادات ادخارية لمدة عام بفائدة 15 في المائة ذات عائد شهري.

كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن إطلاق شهادة "ابن مصر" ذات فائدة مرتفعة تصل إلى 15%، لعملاء البنك ومتاحة لعملاء البنوك الأخرى.

وأوضح أنه تم إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصرى، أو تطبيق غرامات لعدم دفع الأقساط في موعدها، مشددًا على أن بنك مصر أخذ جميع التدابير الاحترازية والوقاية بتعقيم جميع فروع البنك والالتزام بإجراءات التعقيم وكل شئ يخص الأجراءات الوقاية، مطالبًا العملاء بعدم التكدس على البنوك.

وأشار إلى أن شهادة "ابن مصر" يستطيع أي عميل في بنك مصر أو أي بنك آخر التقدم عليها تليفونيًا بدون الذهاب للبنك، وذلك حفاظًا على صحتهم والوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.


وأوضح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك قرر طرح شهادة ادخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15%، يصرف شهريا في إطار التوجه لدعم الاقتصاد المصري ضد تداعيات تفشي فيروس كورونا.

أسعار الدولار اليوم في البنوك:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.6884

15.8184

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك مصر

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.70

15.80

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك بلوم

15.70

15.80

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك SAIB

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك HSBC

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف العربي

15.70

15.80

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك عودة

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك المشرق

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.70

15.80


Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فائدة 15 شهادة الادخار شهادات 15 سعر الدولار رسوم التحويلات تفشي الفيروس بيع الدولار بنك مصر العملة الخضراء البنوك المصرية البنك الاهلي اسعار الدولار في البنوك اسعار الدولار احترازي 78 15

أخبار تهمك

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 10 ساعة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تصريحات نارية من مرتضى منصور ردا على منتقديه ونادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

وكيل البرلمان يطالب بفرض حظر تجول لمدة 15 يومًا

منذ ساعة و نصف

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ حوالي 6 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 وخروجهم من مستشفى العزل

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

حسم الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من أزارو

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى: اللواء خالد شلتوت توفى أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

لربح سريع ومضمون.. 6 بنوك تقدم أعلى فائدة على شهادات الاستثمار

بدء صرف مستحقات شهادات قناة السويس.. ووزير المالية يطمئن المواطنين على أموالهم

لأصحاب شهادات قناة السويس.. تعرف على البنوك التى تصرف حصيلة الشهادات اليوم

رقم ضخم.. "قناة السويس" تكشف حجم عوائد آخر 3 شهور لأصحاب الشهادات

اليوم.. المصريون يستردون حصيلة شهادات استثمار قناة السويس

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 21-1-2020.. وتباين في سعر العملة الأمريكية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

07:51 م

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

08:56 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status