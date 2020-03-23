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انتداب "الطب الشرعي" لفحص جثة سيدة وعشيقها بالعمرانية

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:53 ص
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي زوجة وعشيقها إثر قتلهما على يد زوجها، داخل شقتهما بمنطقة العمرانية، فيما طلبت التحريات اللازمة حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم يعمل حارس عقار، وشاهد زوجته في وضع مخل مع عشيقها، فاستل آلة حادة وقام بطعنهما حتى أسقطهما قتيلين، دفاعا عن شرفه، فيما أمرت بالتحفظ على سلاح الجريمة لفحصه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفى عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة، بمقتل سيدة وعشيقها، داخل شقة سكنية بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وكشفت تحريات المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن المتهم في ارتكاب الجريمة هو زوج المجني عليها، لاكتشافه وجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمجني عليه الثاني، حيث سدد لهما طعنات، وأسقطهما قتيلين.

وتمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم، لمناقشته، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بأكتوبر.

وكشفت التحقيقات، أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة، وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الاتجار، وكان يتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، بالإضافة لأقراص مخدرة حوالي ٢٩٢ قرصًا. 

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كيلو ونصف حشيش وأقراص مخدرة، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. 

وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر برئاسة المقدم إسلام سمير، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام، 292 قرصا مخدرا، 4 هواتف محمول، مبلغ ومالي. 

وبمواجهتهما أقرا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازتهم للمضبوطات المشار إليها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 
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