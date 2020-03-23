حملات لغلق المحال والسناتر التعليمية تجنبا لكورونا بالإسكندرية (صور)

نفذ اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب بالإسكندرية، ويرافقة اللواء أشرف زغلول حكمدار غرب، والنقيب محمد سعيد رئيس وحدة شرطة المرافق، بحملات مكبرة لغلق المعاهد التعليمية والحضانات والنوادي الصحية والسيبرات وقاعات الأفراح والمحلات العامة المخالفة للشروط البيئية، وذلك كقرار احترازي من الدولة حفاظا على الصحة العامة للطلاب ومنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا بقطاعي مينا البصل وكرموزز.





وأسفرت الحملة بقطاع مينا البصل عن غلق وتشميع عدد (8) حالات، عدد (1) ناد صحي ( چيم)، عدد (5) محلات أغذية ومطاعم ومطاعم وذلك لعدم وجود الشهادات، عدد (1) مكتب رحلات.





وكما تم التحفظ على عدد من الإشغالات المتنوعة وهي عدد (11) شيشة، عدد (2) أنبوبة كبيرة، عدد (42) كرسي متنوعة، عدد (12) تربيزات متنوعة، عدد (1) مروحة حائط، عدد (9) استاند حديد، عدد (2) ميزان حساس، عدد (1) ميزان، عدد (3) إعلان متحرك، عدد (1) حامل حجارة شيشة، عدد (100) لي طبي خاص بالشيشة، عدد (2) شمسية كبيرة، عدد (1) ثلاجة عرض، عدد (3) سماعة.





وفي قطاع كرموز تم غلق وتشميع عدد (١) حالات بقطاع كرموز، عدد (1) سيبر، كما تم التحفظ على عدد من الإشغالات المتنوعة وهي كالتالي: عدد (٥) ثلاجات مياه غازية، عدد (٧) لافتة إعلان متنوع، عدد (٦) شيشة، عدد (1) شاشة CD، عدد (١) ساوند سماعات، عدد (٤) كراسي بلاستيك، عدد (١) ترابيزة حديد، عدد (١) أنبوبة كبيرة، عدد (١) ميزان، عدد (٣) استاند حلواني.





كما قام رئيس الحي بالمرور والتفتيش على محلات الأغذية والمحال التجارية والتنبية على القائمين عليها باتباع التعليمات والإرشادات الصحية (التطهير المستمر للمحل - والنظافة المستمرة للبائعين المتعاملين مع المواطنين، استخدام الجوانيات الطبية- الكمامات الطبية ).





وجاء ذلك بوجود رئيس مباحث كرموز ومعاوني المباحث والكول الأمنى، ورئيس مباحث مينا البصل، ومعاوني المباحث والكول الأمني، ومساعد رئيس الحي، ومدير إدارة المتابعة الميدانية،ـ ومدير إدارة إشغال الطريق، وإدارة الرخص بالحي، ومفتشي إدارتي المتابعة الميدانية، وإشغال الطريق.





وتأتي الحملة تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وحرصها على سلامة وصحة المواطنين والحد من أماكن التجمعات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحشد الأجهزة التنفيذية للمحافظة بغلق المعاهد التعليمية والحضانات للحد من انتشار الفيروس والحد من أماكن التجمعات والكثافة وحفاظا على الأمن العام.



