نقيب الزبالين: نطالب الدولة بتوفير كمامات وأحذية لمواجهة "كورونا"

قال شحاته المقدس، نقيب الزبالين، إنه في البداية تعامل مع فيروس كورونا باستهتار، خاصة و أن لدينا مناعة ضد الفيروسات، ولكن تأكد أن الفيروس يمثل أزمة عالمية، معقبًا: "الزيالين ييعملوا كأنهم جندي على الجبهة".



وطالب "المقدس"، خلال مداخلة هاتفية الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية " الأولى"، مساء الاحد، الدولة بتوفير كمامات وأحذية وقائية تماثل أحذية المذبح للزبالين، للوقاية من فيروس كورونا، معقبًا: "احنا مليون زبال، ومش هنبطل شغل حتى لو في حظر، لأن عملنا أمن قومي".



وأضاف: "كورونا وباء عالمي وربنا يرحمنا، ويا رب احفظ مصر وكل شعوب العالم، كل الزبالين جنود في سبيل الوطن، ومفيش اضراب عن العمل مهما حدث، احنا جنود لتنظيف الوطن".



وتوجه بالشكر لكافة المسؤولين على ادارتهم أزمة مدينة الزبالين على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخصيصه أكثر من 500 مليون جنيه، لبناء مدينة جديدة للزبالين بعيدًا عن مجرى السيل في منطقة "الزرايب".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.



وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.



وقالإن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



