لليوم الرابع على التوالي.. ووهان الصينية دون إصابات جديدة بـ"كورونا"





صرحت وكالة الأنباء الصينية الرسمية، مساء اليوم الأحد، بأن مدينة ووهان لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) لـ"اليوم الرابع على التوالي".





وذكرت الوكالة الصينية: أنه "لم يتم الابلاغ عن أي إصابة مؤكدة جديدة، ما يمثل "زيادة صفرية" لليوم الرابع على التوالي في مركز انتشار الفيروس خلال المعركة المستمرة منذ أشهر ضد الفيروس القاتل".





وسجلت مقاطعة هوبي 5 حالات وفاة جديدة، منها 4 حالات في ووهان، ما يرفع إجمالي حالات الوفيات في المقاطعة إلى 3144 حالة، بحسب لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، وحاضرتها مدينة ووهان، و شهدت المقاطعة أيضا خروج 490 مريضاًَ من المستشفيات بعد شفائهم، يوم السبت؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للمرضى الذين خرجوا من المستشفيات في المقاطعة إلى 59432 حالة.





ومن بين المرضى المقيمين في المستشفيات البالغ عددهم 5013 مريضا، مازال 1419 مريضا في حالة خطيرة و393 آخرون في حالة حرجة، وفقا للجنة.



