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لليوم الرابع على التوالي.. ووهان الصينية دون إصابات جديدة بـ"كورونا"

الأحد 22/مارس/2020 - 11:23 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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صرحت وكالة الأنباء الصينية الرسمية، مساء اليوم الأحد، بأن مدينة ووهان لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) لـ"اليوم الرابع على التوالي".

وذكرت الوكالة الصينية: أنه "لم يتم الابلاغ عن أي إصابة مؤكدة جديدة، ما يمثل "زيادة صفرية" لليوم الرابع على التوالي في مركز انتشار الفيروس خلال المعركة المستمرة منذ أشهر ضد الفيروس القاتل".

وسجلت مقاطعة هوبي 5 حالات وفاة جديدة، منها 4 حالات في ووهان، ما يرفع إجمالي حالات الوفيات في المقاطعة إلى 3144 حالة، بحسب لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، وحاضرتها مدينة ووهان، وشهدت المقاطعة أيضا خروج 490 مريضاًَ من المستشفيات بعد شفائهم، يوم السبت؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للمرضى الذين خرجوا من المستشفيات في المقاطعة إلى 59432 حالة.

ومن بين المرضى المقيمين في المستشفيات البالغ عددهم 5013 مريضا، مازال 1419 مريضا في حالة خطيرة و393 آخرون في حالة حرجة، وفقا للجنة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
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الكلمات المفتاحية

ووهان كورونا فيروس كورونا الصين

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