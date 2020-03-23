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كيف تعاملت الدولة مع العائدين من إيطاليا؟

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:30 ص
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بوابة الفجر
سمر حسن
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أصبحت إيطاليا أكثر الدول تضررًا من الفيروس، وأعلنت السلطات، الأحد، تسجيل 651 وفاة جديدة بفيروس الكورونا، كما أن إجمالي عدد الوفيات فيها من الكورونا، بلغ 5476 حالة، بينما إجمالي عدد المصابين 59138 حالة، وينشر الفجر طرق تعامل الدولة المصرية مع العائدين منها:

إجلاء المصريين
رفعت سلطات الحجر الصحي، مساء الخميس الماضي، حالة الطوارئ القصوى لفحص الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة لمصر للطيران لنقل المصريين من إيطاليا ضمن الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكشفت السلطات المسئولة بمطار القاهرة، عن أن السلطات تنفذ قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية منذ ظهر الخميس وحتى 31 مارس، إلا أن القرار يسمح بتنظيم رحلات لعودة المصريين العالقين في الخارج، بالتعاون مع السلطات المسئولة في مصر والدول الأجنبية.

وأضافت المصادر، أنها حصلت على بيانات ركاب الطائرة القادمة من روما لتطبيق الحجر الصحي طول أسبوعين، بالتعاون مع مديريات الصحة التابعة لمقرات سكنهم للتأكد من عدم ظهور أي أعراض مرضية لفيروس كورونا، كما طبقت السلطات، نفس الإجراءات مع رحلة الخطوط الجوية الإيطالية القادمة من روما في ساعة مبكرة من صباح الخميس الماضي.

متابعة المصريين 
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه يتبع حالة المصريين العاملين بالخارج"، بعد انتشار "كورونا" في الدول الأجنبية من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في سفارات وقنصليات مصر، مضيفا أن الوزارة على تواصل الدائم مع المستشارين العاملين فى إيطاليا بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتوجه "سعفان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أحلام مواطن"، علي قناة "المحور"، مساء الأحد، بالشكر للملحق العمالى بميلانو، والذي يقوم بدور رائع في التواصل مع أعضاء الجالية المصرية في إيطاليا لمتابعة حالاتهم خلال انتشار فيروس الكورونا.

المصريين بإيطاليا
وأكد وزير القوى العاملة، أن جميع المصريين في إيطاليا بخير، دعا سعفان المصريين إلى عدم تصديق للشائعات التي تبث الروح السلبية بين الشعب المصرى، حيث ترعى الوزارة، العمالة غير المنتظمة ضمن الفئات الأولى لها.

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن أكبر عدد من الاستغاثات جاءت للوزارة من المصريين في الخارج بسبب أزمة كورونا، أتت من إيطاليا، عبرت مكرم عن أسفها بسبب الوضع هناك.

وأضافت مكرم، أن هناك صعوبات في نقل جثمان المتوفيين إلى مصر، وخاصة الذي توفوا بسبب فيروس كورونا، موضحة أن وزارة الهجرة تحاول مع المصريين في إيطاليا لاقناعهم «في ظل الظروف الراهنة، الصلاة على المتوفي ودفنه هي أسلم طريقة».

مصابين مصريين
وتعمل وزارة القوى العاملة، على الاطمئنان على حالة المصري المصاب بالكورونا، في مدينة ميلانو الإيطالية، وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي للوزارة بالقنصلية المصرية في ميلانو، تواصل الملحق العمالي الايطالي مع المواطن المصري الذي أصيب بفيروس كورونا".

وكشف الملحق العمالي، الأحد في بيان القوى العاملة، أن المصاب تحت الإقامة الجبرية في منزله، ومعزول عن أسرته حتى إعادة الكشف الطبي عليه، خلال شهر مارس الجاري، كما تواصل الملحق مع مسئولي الشركة التي يعمل بها المصاب للتأكد من حصوله علي كافة حقوقه المالية خلال فترة علاجه، بالإضافة إلى التواصل اليومي معه لتقديم أي طلبات يحتاجها".

الهجرة غير الشرعية
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وصول مركب من إيطاليا بالهجرة غير شرعية، إلى كفر الشيخ، تنقل مصريين مصابين بفيروس كورونا المستجد، أنه غير حقيقي.

وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم، مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الذي أكد كذب هذه الأخبار، لم ترصد الجهات الأمنية أي مراكب على سواحل المصرية في نطاق المحافظة خلال الفترة الماضية.

وأكدت وزيرة الهجرة في بيان رسمي الأحد، أن القوات المسلحة تسيطر سيطرة محكمة، وتحمي الحدود وكافة السواحل المصرية، وتمنع مرور أي مركب أو شخص بصورة غير شرعية.
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