"ساما" تعلن إيداع 30 مليار ريال لصالح جهات التمويل مقابل السداد

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تفاصيل برنامج تأجيل الدفعات؛ حيث سيتم إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح جهات التمويل مقابل تأجيل سداد التزامات مؤسسات وشركات المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر.



وأوضحت "ساما"، في بيان لها عبر حسابها بـ "تويتر"، أن الجهات المستفيدة هي جميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد.