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تنفيذ حملة لرش وتعقيم أسطوانات الغاز بالمدينة المنورة لمواجهة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 10:19 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكدت إمارة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، تنفيذ حملة لرش وتعقيم أسطوانات الغاز، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت إمارة المنطقة: "تنفيذ حملة لرش وتعقيم أسطوانات الغاز، والتشديد لمنشآت البيع على الالتزام بنظافة وتعقيم الأسطوانات قبل تسليمها للعملاء بالمدينة المنورة"؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن ناحيتها، أكدت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، أنه تم إلزام مستثمري سوق الخضار المركزية في الكعكية، بإجراء التعقيم بمواد صديقة للبيئة.

وقالت الأمانة: "الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية؛ تلزم مستثمري سوق الخضار المركزية في الكعكية، بإجراء أعمال التعقيم والتطهير بمواد صديقة للبيئة وغير مضرة بالصحة العامة".

ويذكر أن أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، تسجيل 119 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها 7 حالات مرتبطة بالسفر و72 حالة من الجنسية التركية.


وأوضح الدكتوى العبدالعالي في المؤتمر الصحفي، لكشف مستجدات فايروس كورونا، أنه يتم رصد المزيد من حالات المخالطين للمصابين بكورونا، داعيا الجميع إلى البقاء في المنازل وتجنب المخالطة والتنقل، وقال "انتبهوا لأنفسكم.. المخالطة خطيرة جدا".

وقال متحدث وزارة الصحة: حذرنا مرارا وتكرارا من حضور المناسبات والتجمعات لأنها خطيرة على أفراد المجتمع، مضيفا: "إجراءات مكافحة كورونا مستمرة بشكل صارم".

وبين المتحدث باسم "الصحة"، أن من بين الحالات الجديدة المسجلة، 40 إصابة مخالطة لحالات سابقة وارتبطت بحضور المناسبات والتجمعات، مؤكداً أن "الخطوات الاحترازية متعددة وقد نلجأ للمزيد منها متى ما دعت الحاجة لذلك"، و"نرجو عدم السفر بين المدن إلا لأمر ضروري"، مشيرا إلى أن "تعليق الدخول إلى القطيف خطوة وقائية ومعدل الحالات المسجلة فيها في انخفاض".

وكان الدكتور العبدالعالي قد أعلن أمس (السبت) ارتفاع الإصابات إلى 392 حالة، قبل أن يتم اليوم إعلان 119 حالة جديدة بـ"كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 511 إصابة.


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فيروس كورونا تعقيم المدينة المنورة الإجراءات الاحترازية اسطوانات الغاز احترازي

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