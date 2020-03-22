Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس بنك مصر: قرار تأجيل أقساط القروض إلزامى على كل البنوك

الأحد 22/مارس/2020 - 10:35 م
Advertisements
محمد الإتربي
محمد الإتربي
داليا الحسين
Advertisements

قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر، إن البنك المركزي أخذ العديد من القرارات المهمة قبل أزمة فيروس كورونا وبعدها، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات تصب في مصلحة الاقتصاد والعملاء سواء منتظمين أو متعثرين.

وأضاف "الإتربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أنه تم تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بدون مصاريف إدارية أو عوائد تأخير سواء للشركات أو الأفراد بشكل إلزامي بجميع البنوك.

وأشار رئيس بنك مصر إلى أن المبادرات التي اتخذها البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة 3% كانت مهمة للشركات المتعثرة فضلًا أنها ستؤثر إيجابيا على عجز الموازنة.

وتابع رئيس بنك مصر: "البنك المركزي يتخذ كل ما يلزم من القرارات لصالح المواطن المصري".

يذكر أن البنك المركزي، أطلق عدة مبادرات، فى الفترة الأخيرة، تتجاوز قيمتها 200 مليار جنيها، بهدف دعم الصناعية، والسياحة، والشركات المتعثرة التى لا تتجاوز مديونياتها أقل من 10 ملايين جنيه.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا فيروس كورونا صحة عالمية تأجيل الاقساط بنك مصر اقساط القروض ازمة فيروس كورونا 15 حالة 15

أخبار تهمك

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 وخروجهم من مستشفى العزل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى: اللواء خالد شلتوت توفى أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا

منذ ساعتين

وزيرة الهجرة تكشف حقيقة وصول مركب إلى كفر الشيخ قادما من إيطاليا

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد: أول خطوة من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي وكارتيرون يطلب عودة ثلاثي الزمالك المُعار

منذ 42 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 7 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

بنك مصر: قرار تأجيل أقساط القروض يشمل الإسكان الاجتماعي

"الإتربي": ضخ 3 مليار جنيه في البورصة من خلال بنكي مصر والأهلي

بشرى سارة من رئيس بنك مصر لأصحاب القروض (فيديو)

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 وخروجهم من مستشفى العزل

رئيس المصرف المتحد: الدولة تدعم محدودي الدخل بشكل مستمر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

07:51 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

أحمد موسى: اللواء خالد شلتوت توفى أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا

09:03 م

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

08:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status