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4 مناطق موبوءة بتونس وإعلان المرور للمرحلة الوبائية الثالثة

الأحد 22/مارس/2020 - 10:25 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلن شكري حمودة مدير عام الصحة الأساسية بوزارة الصحة وعضو لجنة مكافحة فيروس كورونا، مساء اليوم الأحد 22 مارس 2020، أن تونس مرّت إلى الوضع الوبائي الثالث.

وأضاف حمودة في تصريح هاتفي للقناة الوطنية الأولى، بأن ولاتي تونس وأريانة سجّلتا أكبر عدد من الإصابات، حيث بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا تباعا 22 و15 حالة من مجموع 75 حالة في الجمهورية ككل.

وأشار إلى أنّ هاتين الولايتين تضمّتان 3 مناطق هي الأكثر كثافة من حيث عدد الإصابات، وهي منطقتي البحيرة والمرسى في ولاية تونس، ومنطقة سكرة من ولاية أريانة، إضافة إلى جربة التي أعلنتها وزارة الصحة منطقة موبوءة.

وأفاد شكري حمودة مدير عام الصحة الأساسية بوزارة الصحة وعضو لجنة مكافحة فيروس كورونا، في ذات التصريح، إلى أن العدوى بإمكانها الإنتقال من المستشفيات حيث تتم معالجة عدد من المصابين بالفيروس، إلى المجتمع، مضيفا أنه يمكن انتقال العدوى إمّا عن طريق أعوان الصحة أو عن طريق المرضى العاديين الذين يتحولون للمستشفى للعلاج. 
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