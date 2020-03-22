نشرة حوادث الفجر: ضبط سيدة نشرت فيديو كاذب عن انتشار كورونا

الداخلية: ضبط سيدة بدمياط نشرت فيديو كاذب عن انتشار كورونا



بلاغ ضد صحفية قبطية لتطاولها علي البابا تواضروس



ضبط شخصين بحوزتهما 20 جركن كحول في التجمع الخامس



التصريح بدفن فتاة لقيت مصرعها بحادث مروري في الوراق



التحقيق مع صاحب مصنع لحيازته 20 ألف كمامة مغشوشة



ضبط عنصريين إثاريين لترويجهما أخبار كاذبة حول فيروس كورونا



شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات مقيمة بدمياط لنشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن - على غير الحقيقة- الترويج لإنتشار فيروس "كورونا"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.تقدم سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الصحفية مريم راجي؛ لتطاولها على البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوكسية.تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين بالتجمع الخامس بالقاهرة "لهما معلومات جنائية" أحدهما صاحب شركة مستحضرات تجميل "يقيمان بمحافظة كفر الشيخ"، وذلك حال إستقلالهما سيارة وبحوزتهما عدد (20) جركن كحول سعة الواحد "4" لتر، و(10) كيلو قطن بدعوى الإستخدام فى مجال تصنيع العطور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهماأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التصريح بدفن جثة فتاة، إثر اصطدامها بسيارة ملاكي، أعلى الطريق الدائري بالوراق، فيما طلبت التحريات اللازمة للوقوف غلى ظروف الواقعة وملابساتها.قررت نيابة المعصرة الجزئية، التحفظ علي 20 ألف كمامة طبية مغشوشة داخل مصنع وأمرت بإعدامها، كما بدأت بالتحقيق مع صاحب المصنع وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهم.نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، في ضبط عنصرين إثاريين لترويجهما شائعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام، حول إنتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.