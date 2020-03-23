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6 دول متقدمة تسير على خطى إيطاليا في انتشار الوباء

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:14 ص
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بوابة الفجر
سمر حسن
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أصبحت إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا، حيث أعلنت السلطات، الأحد، تسجيل 651 وفاة بفيروس الكورونا، وكشفت السلطات الايطالية، أن إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا من الكورونا، بلغ 5476 حالة، بينما إجمالي عدد المصابين 59138 حالة.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية انتشار الفيروس، في دول متقدمة أخرى، تسير على الطريق ذاته، وحذرت منظمة الصحة العالمية من تكرار السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا خلال أسبوعين على أقصى تقدير حيث أصبحت أوروبا مركز تفشي العدوى، وتستعرض "الفجر" 6 دول ماقدمة تسير علي خطى ايطاليا في انتشار وباء الكورونا.

1- أمريكا 
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد 100 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وانتقلت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إلى المركز الثالث عالميا بعد الصين وإيطاليا طبقا لاحصائيات منظمة الصحة العالمية.

بلغ إجمالي عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا، في أمريكا 30347 حالة، طبقا لقناة "روسيا اليوم"، ووصل اجمالي وفيات في الولايات المتحدة 388 شخص.

2- إسبانيا
احتلت إسبانيا المركز الرابع عالميا في حالات الوفيات حيث أعلنت السلطات الاسبانية، اليوم الأحد، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 28572 حالة، وتسجيل 1720 حالة وفاة بسبب هذا الفيروس حتي الان.

وفي وقت سابق، أعلنت إسبانيا أنها تقوم بإجراء 15-20 الف اختبار لفيروس كورونا يوميا، تعمل إسبانيا على شراء أربعة روبوتات توفر 80 آلف اختبار تشخيصى يوميا حيث أجرت إسبانيا، حتي الان، 300 الف تحليل لفيروس الكورونا.

3-المانيا
تحتل المانيا المركز الخامس عالميا، بإجمالي عدد اصابات بلغ 24809 حالة، وبلغت حالات الوفاة 93 حالة وفاة طبقا لاحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكما تحتل ألمانيا، المرتبة الثالثة في قارة أوروبا، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررا بفيروس كورونا، فرضت سلطات "بافاريا" أكبر ولاية ألمانية، عزل شامل للسيطرة علي الوباء، تخضع المستشارة الألمانية انجيلا ماريكل للحجر والعزل الطبي لمدة 14 يوم بسبب الاشتباه في إصابتها بالفيروس.

4- فرنسا 
واحتلت فرنسا، المركز السابع عالميا في عدد الإصابة بالفيروس، وتحتل المركز الرابع في القارة الأوروبية، وتوفي بسبب الفيروس، حتى الآن، 562 شخصا، كما أعلن أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي، اليوم الأحد، عن وفاة طبيب يعمل في مستشفى بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الفرنسية، مساء السبت، طبقا آخر حصيلة رسمية، أن الوباء قتل 562 شخصا، وأصاب 14459 شخصا منهم 1525 شخص في حالة حرجة بالرعاية المركزة

5-سويسرا
وكشفت وزارة الصحة في سويسرا عن أكثر من 900 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ السبت، وحتى اليوم مما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 7014 شخص، هو يجعل سويسرا في المركز الخامس علي مستوى القارة الأوروبية.

وبلغ إجمالي الوفيات 85 حالة وفاة، وهو مايجعل سويسرا في المركز التاسع عالميا، وسجلت مقاطعة تيسينو، أكبر مقاطعات سويسرا تضررًا بالمرض 918 حالة إصابة و28 وفاة.

6- المملكة المتحدة 
واحتلت المملكة المتحدة المركز العاشر عالميا، والمركز السادس علي مستوى قارة أوروبا وأصيب بالفيروس حوالي 5037 حالة، وبلغت حالات الوفاة 234 شخص 

وأغلق بوريس جونسون رئيس مجلس الوزراء البريطاني، المدارس والحانات والمطاعم والمسارح وأماكن الترفيه في جميع أنحاء المملكة المتحدة، في إطار الإجراءات لمحاولة لوقف انتشار وباء كورونا.

وكشفت الحكومة البريطانية، في بيان الأحد، إن حولي مليون ونصف شخص في إنجلترا معرضون بشدة لأمراض خطيرة إذا أصيبوا بفيروس «كورونا»، يجب عليهم البقاء في المنزل لحماية أنفسهم، ورفعت الحكومة الاستعدادات الوقائية القصوى لمواجهة الفيروس 

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