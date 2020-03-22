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أسعار الذهب اليوم الأحد 22-3-2020
الأحد 22/مارس/2020 - 10:05 م
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الفجر الاقتصادي
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تباينت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الأحد، مع إغلاق البورصة الدولية للمعدن الأصفر ليسجل متوسط سعر جرام الذهب من "عيار 21" الاكثر تداولا 680 جنيها للجرام، بعد تراجعه من 730 جنيه الاسبوع الماضي.
وسجل الجرام "عيار 18" 582.75 جنيه وسجل الجرام "عيار 24" 777.25 جنيه وبلع سعر الجنيه الذهب 5440 جنيها.
وتراجعت اسعار الذهب الأسبوع الماضي عالميا بسبب هبوط الطلب على المعدن مع اتجاه المستثمرين للبيع بهدف جني الأرباح وترقب تاثير انتشار فيروس كورونا على الاسواق.
وتتاثر اسعار الذهب في مصر بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وقيمة المعدن في التعاملات الفورية والعرض والطلب في السوق المحلية.
وتراجع سعر اوقية الذهب لدى اخر اغلاق أكثر من 1% بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة مع استمرار مستثمرين في بيع أصول للاحتفاظ بسيولة بسبب تنامي المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.
أسعار الذهب الأسبوع الماضي
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
769 إلى 771
|
عيار 22
|
705 إلى 707
|
عيار 21
|
673 إلى 675
|
عيار 18
|
577 إلى 579
|
عيار 14
|
449 إلى 450
|
عيار 12
|
385 إلى 386
|
الاونصة
|
23.920 إلى 23.991
|
الجنيه الذهب
|
5,384 إلى 5,400
|
الكيلو
|
769.134 إلى 771.429
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
770.25جنيه
|
47.41 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
706جنيه
|
43.46 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
674 جنيه
|
43.46 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
577.57جنيه
|
35.56 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
449.25جنيه
|
27.66 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
385.25جنيه
|
23.71 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
299.60جنيه
|
17.78 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,227 جنيه
|
1,475 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,392 جنيه
|
331.91 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
770,250 جنيه
|
47,415 $
أعلنت وزارة الصحة والسكان،أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 10 حالات وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
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