زيدان ومورينيو على رأسهم.. 5 مدربين كبار أنقذهم فيروس كورونا من مطرقة الإقالة

لا زال فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد، السبب الرئيسي في إيقاف كل النشاطات الكروية في مختلف أنحاء العالم، وذلك كإجراء وقائي للحد من إنتشاره.





كورونا يواصل تهديده للكرة العالمية

ولم يتوقف الأمر عند الأعداد المصابة بفيروس كورونا فقط، بل تسبب في إيقاف الدوريات العالمية أبرزها الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي، بالإضافة إلى بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.





أبرز المصابين بفيروس كورونا

حيث أصيب العديد من نجوم الكرة العالمية بفيروس كورونا، أبرزهم كل من ميكل أرتيتا مدرب فريق أرسنال، وكالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، وثلاثي ليستر سيتي، وروجاني مدافع يوفنتوس، ولاعب سلة نادي ريال مدريد، ورئيس أولمبياكوس اليوناني، وكوتروني مهاجم فيورنتينا الإيطالي، وباولو ديبالا وبليز ماتويدي لاعبا يوفنتوس الإيطالي، وباولو مالديني وإبنه، والعديد من الأفراد في كافة دول العالم.





وعلى الرغم من أن العديد من عشاق كرة القدم يشعرون بحاله من الإحباط بسبب توقف النشاط الرياضي، إلا أن هناك بعض المديرين الفنيين والذين فشلوا في تحقيق موسم جيد من فرقهم، أنفذهم فيروس كورونا من شبح الإحاطة، يستعرضها لكم "الفجر الرياضي" ، في السطور التالية.





1- زين الدين زيدان

كان يطمح الإسباني فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في عودة الفريق الملكي للبطولات مرة أخري تحت قيادة زين الدين زيدان، إلا أن الفرنسي تخلى عن الصدارة لمصلحة برشلونة، وينتظره مباراة صعبة أمام مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة في لقاء الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف.





2- دييجو سيميوني

على الرغم من إطاحة الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بليفربول من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، إلا أن الروخي بلانكوس يقدم مستوى أقل من المتوسط في بطولة الدوري الإسباني واحتلاله المركز السادس برصيد 45 نقطة.





3- بيب جوارديولا

ابتعد فريق مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي كثيراً هذا الموسم، بعد إقتراب ليفربول من تحقيق اللقب الغائب عن الفريق منذ 30 عاماً.





4- كيكي سيتين

يقدم الإسباني كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، مستوى متواضع منذ قيادة العملاق الكتالوني خلفاً للمقال إرنستو فالفيردي، وعلى الرغم من إحتلال برشلونة صدارة الليجا برصيد 58 نقطة.





5- ماوريسيو ساري

قبل إيقاف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا، كان ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، على وشك الإطاحة من الفريق، بعد الأداء السئ في معظم مباريات السيدة العجوز، رغم إحتلاله صدارة الكالتشيو برصيد 63 نقطة، وهزيمته في لقاء الذهاب من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليون بهدف نظيف.