"تحدي الخير" يدق أبواب الحكومة.. اعرف التفاصيل

انضم وتنافس كثير من المشاهير مثل الفنانين والرياضيين والإعلاميين وغيرهم من الشخصيات العامة في حملة "تحدي الخير"، والتي أطلقتها إحدى الجمعيات الخيرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والخاص بكفالة الأسر الفقيرة والتي ليس لها مصدر دخل ثابت والتي من المتوقع أن تكون أكثر تضررا وتأثرا بسبب توقف الكثير من الأنشطة.





وكانت المفاجأة أن دخلت شخصيات وزارية وحكومية حملة تحدي الخير بعد أن أعلن الإعلامي خالد أبو بكر في برنامجه "كل يوم" على قناة أون إي مشاركته في تحدي الخير وذلك بتكفله بالأسر الفقيرة لمدة شهر، وأنه قبل هذا التحدي من الطيار "كريم جميل" والشيف علاء الشربيني، وتكفل بـ100 أسرة لمدة شهر، وأعلن تحديه للسفيرة نبيلة مكرم وزيرالدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة رانيا علواني عضو مجلس النواب.





ومن جانبها، قبلت ورحبت الوزيرة "نبيلة مكرم" بتحدي الإعلامي خالد أبو بكر وقالت: "النهاردة أنا بقبل تحدي خالد أبو بكر في رعاية 50 أسرة، وبختارهم من المحافظات اللي المصدرة للهجرة غير الشرعية.. اتصالا بمبادرة "مراكب النجاة".. الظاهرة اللي لها سلبيات كثيرة جدا وعلى إثرها الكثير من الأمهات بيفقدوا عائلهم، ولذلك أقبل التحدي من خالد أبو بكر من المحافظات المصدرة للهجرة.. وبدعو كل الناس إنهم يحطوا في قلبهم هذه الرحمة والإنسانية والعطاء.. في الوقت الذى نعيش لحظات مؤسفة في العالم أجمع".





وكما قبلت تحدي الخير د. رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية، وأعلنت بتكفلها 50 أسرة فقيرة خلال الفترة القادمة.





وقالت رانيا علواني، إنها ستتكفل بتلك الأسر نظرًا للحالة والظروف التي تشهدها مصر، كما أعلنت تحديها لوزير الشباب والرياضة "أشرف صبحي" حيث قالت " اتحدى وزير الشباب والرياضة المشاركة في حملة تحدي الخير مع الأسر التي تأثرت بما تشهده البلاد.



