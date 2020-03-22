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لمواجهة كورونا.. الحكومة المغربية تصادق على إعلان حالة الطوارئ الصحية

الأحد 22/مارس/2020 - 09:16 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت الحكومة المغربية، مساء الأحد، أنها "تصادق على إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى يوم 20 أبريل المقبل، وذلك من ضمن الإجراءات الاحتزازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)"، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وأقرت الحكومة، في وقت سابق من مساء اليوم، قانوناً يقضي بالسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر لكل من يخالف تعليمات الالتزام بالمنزل في إطار مواجهة فيروس كورونا.

كما أعلنت عن وقف إصدار الصحف الورقية حتى إشعار آخر؛ وذلك من ضمن الإجراءات الاحتزازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة المغربية، قد أعلنت مساء أمس السبت، عن تعافي ثالث مصاب من فيروس كورونا، وارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 96 حالة.

وقررت المغرب، يوم السبت، وقف حركة القطارات ومنع استخدام وسائل النقل العام بين مدنه، وذلك من الإجراءات الاحتزازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

كورونا الحكومة المغربية

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