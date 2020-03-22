"سنبل يسلم الراية لعبدالفتاح".. تعرف على الرئيس الجديد للإدارة المركزية للترميم



وتقلد عبد الفتاح العديد من المناصب منها، رئيس قسم الآثار المنقولة بسقارة، ومدير لترميم آثار سقارة، ومدير عام لترميم آثار سقارة ودهشور واللشت، ومدير عام آثار الجيزة.



كما شغل منصب المشرف على أعمال صيانة وترميم مقبره السرابيوم، والمرمم المقيم للهرم المدرج، والمشرف على أعمال مشروعي ترميم الهرم المدرج والمقبرة الجنوبية، وشارك في كافه أعمال الترميم المنفذة من قبل الحفائر المصرية والأجنبية بمنطقة آثار سقارة ودهشور واللشت، كما شارك في أعمال ترميم وصيانة مقبرة ٥٤ بوادي المومياوات الذهبية بالواحات البحرية.



كما ترأس رئيس المجموعة الخاصة بنقل مقبرة توتو إلى العاصمة الإدارية، وشارك بالعديد من المحاضرات منها محاضرة بجامعة كانساي باليابان والـ ARC المركز الأمريكي للأبحاث بمصر وجامعة الفيوم وحلوان.



وهو حاصل على درجه الماجستير في صيانة وترميم التصوير الجداري، كما أنه حاصل ع درجة الدكتوراة في تأثيرات الطبقات الطفلية على المنشآت تحت السطحية الملونة والغير ملونة، نشر ١٢ ورقة بحثية في مجالات متعددة في ترميم وصيانة الآثار، وأشرف على عدد من الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه.

أصدر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قرارًا بتكليف الدكتور مصطفى أحمد عبد الفتاح، كرئيس للإدارة المركزية للترميم بالوزارة، خلفًا للأستاذ غريب سنبل، والذي وصل إلى سن التقاعد الرسمي.يذكر أن وزارة السياحة والآثار ودعت سنبل في احتفال رسمي أقيم له يوم الخميس الماضي بقصر المنسترلي، بحضور عدد من رؤساء القطاعات على رأسهم، عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور مجدى منصور، والدكتور محمد الصعيدي، والدكتورة منال مدير ترميم متحف الحضارة، والدكتور مصطفى عبدالفتاح مدير آثار الجيزة.وقال الحاضرون إن غريب قدم الكثير من الإنجازات خلال فترة عمله كرئيس لقطاع الترميم وقد تم إعداد كتاب بإنجازته وإهدائه إياه وذكر دكتور محمد الصعيدي الطفرة التي قام بها دكتور غريب في إذابة الخلافات بين المفتش الأثري المرمم في حقل العمل.وقد قام غريب بكامل أعماله حتى مساء الخميس آخر يوم له بالخدمة، فيما تسلم صباح اليوم الأحد، الدكتور مصطفى عبد الفتاح منصبه الجديد خلفًا لسنبل.