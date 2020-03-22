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استعلم الآن: نتيجة قرعة الحج 2020 محافظة القاهرة.. أسماء الفائزين في حج وزارة الداخلية بالرقم القومي

الأحد 22/مارس/2020 - 09:08 م
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قرعة الحج 2020
قرعة الحج 2020
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استعلم الآن: نتيجة قرعة الحج 2020 محافظة القاهرة.. أسماء الفائزين في حج وزارة الداخلية بالرقم القومي

نتيجة قرعة الحج القاهرة 2020، تعلن مساء اليوم وزارة الداخلية المصرية نتيجة قرعة الحج 2020، لمحافظة القاهرة، قنا وجنوب سيناء والمنوفية، في مديريات الأمن التابعة للمحافظات، وأيضاً موقع بوابة الحج المصرية بالرقم القومي ورقم المصنع، حيث نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج لمحافظة القاهرة 2020، وأسماء الفائزين في قرعة الحج لوزارة الداخلية.


نتيجة قرعة الحج محافظة القاهرة 2020

وكانت وزارة الداخلية قد حددت مواعيد القرعة العلنية لجميع المحافظات الوادي الجديد، الشرقية، الفيوم، مطروح، أسيوط، القليوبية، بني سويف، السويس، الإسكندرية، سوهاج، شمال سيناء، الإسماعيلية، البحيرة، أسوان، الدقهلية، بورسعيد، كفر الشيخ، المنيا، الأقصر، الجيزة، البحر الأحمر، الغربية، دمياط، قنا، القاهرة،جنوب سيناء، المنوفية، حيث تجرى القرعة في مديريات الأمن وكذلك بوابة الحج المصرية.


أسماء الفائزين في قرعة الحج 2020

ومن المقرر أن تجرى القرعة العلنية إلكترونياً في مديريات الأمن وبحضور قيادات أمنية، وعدد من المتقدمين لحج الداخلية ، حيث خصصت الوزارة نسبة 10 بالمائة من التأشيرات لكبار السن في المحافظة، ويمكن للجميع معرفة نتيجة وأسماء الفائزين في القرعة العلنية عبر موقع بوابة الحج المصرية.

وتعمل وزارة الداخلية المصرية، على تقديم خدمات مميزة للفائزين بقرعة الحج، ومنها اختيار أقرب الفنادق المطلة على الحرم المكي وذلك تسهيلاً لحجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى وجود هيئة طبية جاهزة لحدوث أي طارئ لا سمح الله مع الحجاج، وغيرها من المميزات والخدمات.


نتيجة قرعة الحج 2020 بوابة الحج المصرية بالرقم القومي

ويمكن لجميع المتقدمين من مختلف محافظات مصر، الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج عبر بوابة الحج المصرية بواسطة الرقم القومي ورقم المصنع، لتظهر النتيجة عبر حالة الطلب، كما يمكن الاستعلام عبر رقم تليفون قرعة الحج : 27983000 – 02.

استعلم الآن: نتيجة قرعة الحج 2020 محافظة القاهرة.. أسماء الفائزين في حج وزارة الداخلية بالرقم القومي
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