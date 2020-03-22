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'خليك بالبيت بكرة أكيد أحسن'.. نانسي عجرم توجه نصائح لجمهورها بسبب كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:53 م
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نانسي عجرم
نانسي عجرم
روان هيثم
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نشرت الفنانة نانسي عجرم فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عجرم'' في هذا الفيديو مرتدية بنطال من الجينز مع بلوفر من اللون الأسود وتصفيف شعرها بطريقة جذابة قائلة: "بعرف اننا في مرحلة صعبة، بعرف وبعرف ان اللي عم نمرق فيه ما سهل علينا كلنا، لنحمي بعض ونحمي حالنا خلينا بالبيت".

وتابعت "عجرم" قائلة: "واتذكروا انها مرحلة وراح تمرق ب اذن الله، يمكن خسرنا كام يوم من الحياة حتى نعرف قيمتنا ونرجع نعيش تفاصيلنا الحلوة مع بعض".

وأختتمت "عجرم" حديثها قائلة: "ما حدا غيرنا فيه يحمينا، الحياة الحلوة احنا بنعملها وبكرة أكيد أحسن".

وعلى صعيد آخر قدمت "عجرم" العديد من الألبومات الناجحة، والتي لاقت قبولا كبيرا لدى جمهورها، ومن أبرز هذه الألبومات "يا سلام، محتجالك، شيل عيونك عني، اه ونص، يا طبطب وادلع، شخبط شخابيط، بتفكر في إيه، سوبر نانسي".

ويذكر أن "عجرم" شاركت في العديد من الأغاني السنجل الخاصة بها منها، "حبيب العمر، انا مصري، اهاي وزمالك، يارب تكبر ميلا، مصر المحروسة، كويت الشهامة، الدنيا حلوة، بوجه الغضب، افتح قلبك تفرح".
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