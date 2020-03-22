الصحة الأردنية: تسجيل 13 حالة جديدة بفيروس كورونا





قال وزير الصحة الأردني سعد جابر، مساء اليوم الأحد، إنه " تم تسجيل 13 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 112 حالة"، موضحاً أنه " تم نقل 34 مصاباً إلى مبنى العزل الخاص بمستشفى الأمير حمزة وهو موقع أفضل، وحالة المرضى ممتازة وفي تحسن".





ولفت "جابر" إلى أن الحجر المنزلي حالة جديدة علينا ويجب أن نستغلها، وأن يدرك الجميع بأن نجاحنا جميعاً يتطلب بعض التضحيات، ولا بد من القراءة وتخفيف الضغط النفسي للمساهمة في القضاء على الوقت.





هذا وأكد وزير شؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة، على أن حظر التجول قد يمتد لأسابيع وأن على المواطنين التعود على ذلك، وأن الأسبوعين المقبلين حاسمان لحصر انتشار فيروس كورونا.





وقال العضايلة: إننا "سنعلن عن آليات إيصال المواد الأساسية للمواطنين اليوم أو صباح غد الإثنين، و علينا أن نأخذ العبرة والدروس من الدول التي فقدت السيطرة على انتشار المرض، وانهارت أنظمتها الصحية".





ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



