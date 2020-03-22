أبرزها أم كلثوم وأسمهان.. غيرة نجوم الزمن الجميل وصلت للاتهام بالقتل

الصفاء والمودة التي كانت في مشاهد الأبيض والأسود حتى في الأغاني تحمل بينهم مشاعر الرقة، إلا أن الزمن الجميل لم يخلو من مشاعر الغيرة التي وصلت إلى الكراهية والعداء أحيانًا.



ومن خلال هذا التقرير تبرز بوابة " الفجر الفني " النجوم التي صارت الغيرة بينهم ووصلت إلى الكراهية.



1- عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش



الصراع الأبرز بين مطربي زمن الفن الجميل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وملك العود فريد الأطرش، ظهرت في الاحتفالات بشم النسيم والذي اعتاد "الأطرش" الغناء فيها واحيائها سنويًا، وفي مرة منهم اضطر للسفر إلى بيروت وذلك عام 1966 ليتغيب 4 أعوام متواصلة وحل مكانه وقتها "حليم" وحينما عاد طالب "الأطرش" بمكانه وحقه في تقديم الحفل، وبالفعل تم التعاقد معه وهو ما أثار من غضب العندليب ووصل الخلاف بينهما والذي وصل إلى حد الاتهام وحًسم الأمر بينهما بإقامة حفلتين واحدة لفريد والآخرى لحليم.



ولم ينته الأمر في الخلاف بينهم لهذا، ولكن حين قرر الرئيس الرحل جمال عبد الناصر، إذاعة حفل فريد الأطرش، على الهواء مباشرة، ولم يحدث مع عبد الحليم حافظ، وأذيع حفله مسجل.



ووصلت الغيرة بينهم حين يعلم فريد الأطرش بأن حليم يمثل مع فنانة يطلبها لتعمل معه وتشاركه في الأفلام وهو ماحدث مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والنجمات مريم فخر الدين، ولبنى عبد العزيز.



وفي لقاء شهير لأول مرة معًا بين عبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش، على التليفزيون اللبناني في برنامج "سجل مفتوح" وذلك عام 1970 بعد انتشار الكثير من الشائعات حول وجود خلافات بين الطرفين، وتبادلًا المشاعر الرقيقة بينهم معبرين عن حبهم وليس وجود لأي خلافات كما يشيع.



2- عبد الحليم حافظ ومحمد رشدي



ظهر محمد رشدي، في نهاية مشوار عبد الحليم حافظ، ليكون منافس قوي له بسبب صوته المميز واللون الغنائي المختلف الذي كان يتبعه وحصد بسببه شعبية كبيرة، وتجاوزت وقتها مبيعات اسطوانات وحفلات العندليب.



قرر العندليب خوض الحرب مع محمد رشدي، بعد أن شعر بالبساط ينسحب منه واتجه للغناء الشعبي استعان بالخال عبد الرحمن الأبنودي، والأساتذة محمد حمزة، وبليغ حمدي، وهم من صنعوا أغاني "رشدي"، فغنى العندليب توبة، وسواح.



3- فايزة أحمد ووردة



هناك عدة خلافات علنية بين فايزة أحمد، ووردة، ولكن المقربين منهم أكدوا بأنها خلافات عادية ليس كما يصورها الإعلام.



كانت تظن فايزة أحمد، أن وردة، تحاول تعطيل مسيرتها الفنية، ووردة كان يأتيها آخرون يبلغونها بأن "فايزة" لا تترك مناسبة والا تلقي عليها الاتهامات.



ومن أشد المواقف التي أظهر الخلافات بينهما حين تمت دعوة فايزة أحمد للغناء في إحدى الحفلات من شخصية عربية وعلمت بأن تمت دعوة وردة، كمدعوة لأنها صديقة لصاحب الفل ورفضت الغناء وقالت "لا استطيع ان أبدع في الغناء والست وردة أمامي"، وصاحب الحفل لم يستطع سحب الدعوة من وردة، والآخرى تًصر على عدم الغناء وبسبب هذا الموقف تم إلغاء الحفل.



4- فايزة أحمد وصباح



الخلاف النسائي الأشهر بين فايزة أحمد، وصباح، الذي وصل إلى الاشتباك بالأيدي وفي تصريحات للشحرورة قالت بأنها صفعت "فايزة" 3 مرات بسبب الغيرة الأولى كانت في النقابة، حينما حاولت فايزة قص شعرها، فصفعتها، ومرة أخرى كانت أمام عبد الحليم حافظ، حينما سبتها أما عن المرة الثالثة في إحدى الحفلات التي أصرت فايزة أحمد، على الغناء قبل صباح، ولم ينته الأمر سوى بتدخل تحية كاريوكا.



5- أم كلثوم وأسمهان



أشيعت خلافات بين كوكب الشرق أم كلثوم، وبين والمطربة الساحرة أسمهان، التي وصلت إلى اتهام الأولى بقتلها بسبب الغيرة.



وكان الشيخ داوود حسني، هو من قارن أسمهان بكوكب الشرق أم كلثوم، وانتقلت المنافسة الحقيقية بينهم عند غناء أسمهان، أغنية "حديث عينين"، عام 1941، وهو التعاون الأول لها مع رياض السنباطي، وكانت حينها من نصيب أم كلثوم، التي طالبت بتعديلات عليها، ليقوم محمد القصبجي، بإقناعه ليعطيها إلى أسمهان، وقامت بغنائها بدون تعديلات.



وفي أحاديث فريد الأطرش، شقيقها قائلًا: "ان هناك احتمال منافسة أسمهان لأم كلثوم بألحان محمد القصبجي، لو تسنى لها العيش مزيدًا”.



6- أم كلثوم وعبد الحليم حافظ



قطيعة حدثت بين كوكب الشرق أم كلثوم، والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في إحدى الحفلات تخليدًا لذكرى ثورة يوليو بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأعضاء مجلس قيادة الثورة.



خرج عبد الحليم حافظ، إلى المسرح وهو في حالة غضب وقال: ""أم كلثوم وعبد الوهاب أصرا أن أغني في هذا الموعد، ومعرفش إذا كان شرف لي ولا مقلب".



وتسببت هذه الجملة من حرمان عبد الحليم حافظ، من الغناء في أعياد الثورة لمدة 3 أعوام.



وكان البرنامج حينها أن يغني "حليم" بعد أم كلثوم، إلا أنها وصلتها كانت لوقت متأخر من الليل، وبدأ العندليب بفقد أعصابه في الكواليس نتيجة تأخر ميعاد صعوده وشعر بأن هناك اتفاق بين أم كلثوم، وعبد الوهاب، لتأجيل صعوده.



وسعى العندليب للمصالحة مع أم كلثوم، وروى الإعلامي وجدي الحكيم، أن المصالحة تمت بينهم في خطبة ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكانت له رغبة مُلحة للصلح بينهم وكانت ترفض هي بشدة وقال "حليم" لمن حوله "أنا هعرف أحل المسألة دي"، واقترب منها وقبل يديها وقالت له: "انت عقلت ولا لسة"، وبهذا انتهت قصة الخلاف بينهم.



7- أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب



الغيرة بين أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، كان على مرأى ومسمع للجميع، استخدمت فيها كوكب الشرق جميع أسلحتها ومنها خطف الأغاني منه لكي تبقى على القمة ومنها أغنية "سهران لوحدي" وهي خصيصًا لـ"عبد الوهاب".



استمرت المنافسة والغيرة والحرب بينهم حتى قبل 3 سنوات من ثورة يوليو وأثناء الاحتفالات بأعياد الثورة صادف وجود النجمين أثناء تحية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وفور مشاهدتهما قال لهما: "لن أغفر لكما عدم اشتراككما في عمل فني واحد" وجاء التعاون المُذهل بينهم في أغنية "انت عمري" عام 1964 وهي من كلمات أحمد شفيق كامل، وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.



كان من المقرر أن يقوم بغنائها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ولكنه تركها للست أم كلثوم لتقوم هي بغنائها وتصبح من روائع كوكب الشرق لتنتهي المنافسة والغيرة بينهم.

