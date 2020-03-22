الاتحاد الرياضى للإعاقات الذهنية يكرم أمير كرارة في حلقة "سهرانين"(فيديو)



واختار الاتحاد النجم أمير كرارة أن يتولى منصب سفير الاتحاد والرياضيين من ذوى الإعاقات الذهنية، مؤكدا أنه يدعم أبناء الاتحاد من ذوى الإعاقة ممن يتمكنون من النجاح في كل المجالات.



وأعرب النجم أمير كرارة عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم قائلا: "ده أفضل وأحسن تكريم كُرمت به في حياتي كلها، وسط دموع من مريم طارق التي لم تتمالك دموعها أثناء الحلقة، والذى حرص علي ممازحتها بقوله أنه لديه هديه كبيرة تتمثل في غناء وائل جسار لمريم طارق بأغنية "اسمر يا أسمراني".



وينشغل حاليًا أمير كرارة بتصوير مسلسله "الاختيار"، في العديد من الديكورات، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، والذى يتناول فيه لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.



المسلسل بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي في رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سويًا ومن إنتاج سينرجى، وبطولة أمير كراره في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.



وانتهى أمير كرارة من تصوير العديد من المشاهد في مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسي، وأنشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير ي الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة.



كرم الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية برئاسة أمل مبدى، النجم أمير كرارة خلال حلقة برنامجه "سهرانين" والمذاع على قناة on، وذلك مساء أول أمس الجمعة، أثناء استضافته لمريم طارق بطلة العالم في السباحة من متحدى الإعاقات الذهنية.