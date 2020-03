My secret terrius | مسلسل كوري تنبأ بفيروس كورونا قبل عامين من تفشيه.. هل كانت مجرد صدفة؟

تنبأ المسلسل الكوري My secret terrius بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعدما انتشر مقطع فيديو بطريقة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله أنه لقطة من مسلسل كوري يتحدث عن لحظة الكشف عن فيروس جديد يستهدف الجهاز التنفسي، وأفادت هذه اللقطة أنه فيروس تم التلاعب به ليقتل %90 من البشرية.

ويتوافر مسلسل My Secret Terrius الكوري، على شبكة نيتفلكس، وتم طرح موسم واحد منه ، واحتوى على 32 حلقة، تراوحت مدة الحلقة الواحدة ساعة.

مسلسل My secret terrius الكوري

ويعتبر My secret terrius هو مسلسل تلفزيوني كوري جنوبي، تم بثه على قناة "مؤسسة منهوا للإذاعة" من 27 سبتمبر إلى 15 نوفمبر 2018.

أحداث مسلسل My Secret Terrius الكوري

وتدور أحداث مسلسل My Secret Terrius الكوري حول أم عزباء تورطت في حرب تجسس بعد خسارة زوجها بشكل مفاجئ، تعيش في الشقة أمام كيم بون ( تيريوس )، هو وكيل عمليات أسطوري أسود لجهاز المخابرات الوطني (NIS) الذي اختفى في ظروف غامضة دون ترك أية آثار.





واختبأ كيم بون في شقته، بجوار Go Ae Rin، معزولًا عن العالم من حوله ويعيش في سرية، محاولًا كشف الغموض وراء ما حدث في ذلك الوقت، ولكن عند وقوع حادثة غامضة يموت فيها زوج Go Ae Rin، يتعاون الثنائي لكشف مؤامرة ضخمة تورط فيها زوج Go Ae Rin.





