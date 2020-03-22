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دانة غاز: عملياتنا متواصلة بكامل طاقتها في مصر

الأحد 22/مارس/2020 - 07:16 م
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حقل غاز
حقل غاز
وكالات
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قالت شركة دانة غاز إن جميع عملياتها في مصر وإقليم كردستان العراق تعمل بكامل طاقتها ولم تتأثر معدلات الإنتاج بانتشار الفيروس الوبائي العالمي " كورونا " .

وأوضحت الشركة في بيان أصدرته اليوم، أن الغاز الطبيعي يشكل 75% من إنتاجها ويتم بيعه بموجب عقود طويلة الأجل مع الحكومات المضيفة، مشيرة إلى أن هذه العقود تساهم في 50% من دخلها السنوي وبذلك فإنها لا تتأثر في تقلبات أسعار النفط.

وأكدت الشركة أنها تتمتع بوضع مالي قوي حيث بلغ رصيدها النقدي 425 مليون دولار في نهاية العام 2019، ولا يتطلب منها تقديم تمويل رأسمالي مباشر لخطط نموها في إقليم كردستان العراق حيث يبلغ معدل الإنتاج الحالي 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

يشار إلى أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 5.5 فلس عن السنة المالية 2019 وسيتم مناقشة هذه التوصية خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقدها بتاريخ 14 أبريل المقبل.


أعلنت وزارة الصحة والسكان،أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد  294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 10 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

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