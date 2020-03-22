بسبب كورونا.. "العدل" تقرر المصادقة على الأحكام القضائية إلكترونيًا

وأوضحت مصادر، أن تلك الخطوة تأتي بعد تفعيل الوزارة لخدمة التقاضي عن بعد عبر بوابة وزارة العدل أو منصة ناجز، ويأتي ذلك ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».





وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل تفعيل خدمة تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيًّا في جميع المحاكم، استمرارًا لجهودها في التخفيف عن المواطنين والمقيمين والتيسير عليهم.





وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بالدخول على أيقونة طلبات القضايا من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت ، ثم طلب تأجيل الجلسة، وستصل إلى المستفيد رسالة نصية باعتماد الطلب وتأجيل الموعد حتى إشعار آخر.