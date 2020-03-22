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بسبب كورونا.. "العدل" تقرر المصادقة على الأحكام القضائية إلكترونيًا
الأحد 22/مارس/2020 - 07:12 م
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الفجر السعودي
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وجهت وزارة العدل السعودية، اليوم الأحد، باعتماد المصادقة على الضبط والصكّ والتذييل بالتأييد والنقض واكتساب الصفة النهائية بمضيّ المدة والصيغة التنفيذية للأحكام، وذلك بشكل إلكتروني .
وأوضحت مصادر، أن تلك الخطوة تأتي بعد تفعيل الوزارة لخدمة التقاضي عن بعد عبر بوابة وزارة العدل أو منصة ناجز، ويأتي ذلك ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل تفعيل خدمة تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيًّا في جميع المحاكم، استمرارًا لجهودها في التخفيف عن المواطنين والمقيمين والتيسير عليهم.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بالدخول على أيقونة طلبات القضايا من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت ، ثم طلب تأجيل الجلسة، وستصل إلى المستفيد رسالة نصية باعتماد الطلب وتأجيل الموعد حتى إشعار آخر.
ويذكر أن أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، تسجيل 119 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها 7 حالات مرتبطة بالسفر و72 حالة من الجنسية التركية.
وأوضح الدكتوى العبدالعالي في المؤتمر الصحفي، لكشف مستجدات فايروس كورونا، أنه يتم رصد المزيد من حالات المخالطين للمصابين بكورونا، داعيا الجميع إلى البقاء في المنازل وتجنب المخالطة والتنقل، وقال "انتبهوا لأنفسكم.. المخالطة خطيرة جدا".
وقال متحدث وزارة الصحة: حذرنا مرارا وتكرارا من حضور المناسبات والتجمعات لأنها خطيرة على أفراد المجتمع، مضيفا: "إجراءات مكافحة كورونا مستمرة بشكل صارم".
وبين المتحدث باسم "الصحة"، أن من بين الحالات الجديدة المسجلة، 40 إصابة مخالطة لحالات سابقة وارتبطت بحضور المناسبات والتجمعات، مؤكداً أن "الخطوات الاحترازية متعددة وقد نلجأ للمزيد منها متى ما دعت الحاجة لذلك"، و"نرجو عدم السفر بين المدن إلا لأمر ضروري"، مشيرا إلى أن "تعليق الدخول إلى القطيف خطوة وقائية ومعدل الحالات المسجلة فيها في انخفاض".
وكان الدكتور العبدالعالي قد أعلن أمس (السبت) ارتفاع الإصابات إلى 392 حالة، قبل أن يتم اليوم إعلان 119 حالة جديدة بـ"كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 511 إصابة.
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