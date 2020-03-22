غدًا.. تامر عبدالمنعم ضيف محمد السماحي في "البلاتوه"

يستضيف الإعلامي محمد السماحى يوم الأثنين المقبل، عبر التلفزيون المصري في برنامج "البلاتوه"، الفنان تامر عبد المنعم، وفي حوار خاص للتحدث عن بعض القضايا الفنية وطيفية مواجهتها، وذلك قي تمام الساعة العاشرة ونصف مساء بتوقيت القاهرة.



والجدير بالذكر أن الفنان تامر عبدالمنعم يشغل حاليا منصب رئيس قصر ثقافة السينما، وأنه ومن المقرر أن يدور الحوار عن مسيرتة الفنية، وأهم أعماله، وأهمية قصر ثقافة السينما لنشر التنوير والوعي الثقافي، وعن ما يضيفه للثقافة المصرية ومناقشة قضايا ترتبط بأشكال الفن الهابط وما الخطط الواجب الإلتزام بها لمواجهته.



ويذكر أنه خلال الحلقة السابقة، تم إستضافة الفنان محمود عبد الغني، ليتحدث عن دوره بمسلسل "بت القبائل"، والذى يعرض في الوقت الحالي على شبكة قنوات الحياة، البرنامج إخراج حسناء علي،



.ومن ناحية أخرى صرح الفنان تامر عبد المنعم عبر برنامج ""، الى أنه أنه يقوم في الوقت الحالي بكتابة عمل درامى باسم "الأرمن" وهم من تعرضوا لمذبحة على يد العثمانين، ووضح أن هذا العمل أخذ منه وقت كبير في التحضير، مشرا الى أنه كتب 10 حلقات من المسلسل حتى الان .

