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رسالة نارية من السيسي للمشككين في بيانات وزارة الصحة بشأن "كورونا" (فيديو)

الأحد 22/مارس/2020 - 07:04 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة فيروس كورونا منذ بدايته، بمنتهى الشفافية، وأن بيانات وزارة الصحة والحكومة بشأن فيروس كورونا تعكس الواقع.

وأوضح "السيسي"، خلال لقاءه بأمهات الشهداء، أن الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة صحيحة، معلقًا: "هو إنتوا مستكترين إن ربنا سبحانه وتعالى بيحمي مصر بعد ما أخدت بالأسباب العلمية".

وتابع الرئيس السيسي: "مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالكلام حول فيروس كورونا، المصريين دمهم خفيف، ولكن لطفًا من ربنا حتى الآن وبالإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الدولة فنحن في الوضع الحالي".

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أزمة فيروس كورونا، قائلًا: "إحنا مخبيناش عليكم حاجة"، لافتًا إلى أنه كان هناك دور يشكك في كل إجراء تفعله الدولة المصرية خلال الست سنوات الماضية، مؤكدًا أن أقل ما يقال عن هذا الحديث أنه كاذب وبه افتراءات كثيرة، وهذا لا ينطبق على فيروس كورونا فقط، ولكنه متواجد في مصر منذ 80 عامًا، أدى إلى عدم ثقة المصريين.

وتابع "السيسي"، قائلًا: "إحنا هنخبي عليكم ليه؟، الأمر مش قاصر على مصر بس الأمر على الدنيا كلها".

وأضاف الرئيس السيسي: "ربنا سبحانه وتعالى لطيف بينا حتى الآن، ونسير بإجراءات علمية واحترازية حقيقية لمنع الانتشار المؤذي لفيروس كورونا".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أخذت وتأخذ بالأسباب لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أختتم حديثي بدعاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشئ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاطنا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم".

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