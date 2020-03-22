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البحرين تعلن موعد إغلاق المحلات التجارية تحسبًا لتفشي "كورونا"

الأحد 22/مارس/2020 - 06:37 م
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بوابة الفجر
وكالات
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ناشدت السلطات البحرينية، مساء اليوم الأحد، المواطنين بأهمية الالتزام في المنزل وتجنب الاختلاط، تحسباً لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، معلنة موعد إغلاق المحال التجارية في البلاد.

هذا وتم الإعلان في مؤتمر صحفي للفريق الوطني في البحرين حول مستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل عشرات الآلاف من المتطوعين، وتوفير خدمات مجانية للمواطنين والمقيمين.

وقالت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح: إن "على المواطنين والمقيمين الالتزام بالبقاء في المنزل وتجنب الاختلاط، تفاديا لتفشي فيروس كورونا"، مؤكدة على أن "كل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين ستكون بالمجان"، معلنة عن "تسجيل 30 ألف متطوع من أبناء المملكة؛ للعمل في مواجهة الفيروس القاتل".

وقال وزير الصناعة البحريني زايد الزياني: إن "بلاده ستغلق كافة المحلات التجارية اعتبارا من يوم الخميس القادم الموافق 26 مارس الجاري"، مؤكداً على أن "المواد الصحية والدوائية والمواد الغذائية متوفرة في البلاد"، وطالب بعدم شراء المواد الغذائية فوق الحاجة.

هذا وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

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الكلمات المفتاحية

كورونا المحال التجارية البحرين

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