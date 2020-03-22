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بسبب كورونا.. السلطات الألمانية تحظر تجمع أكثر من شخصين

الأحد 22/مارس/2020 - 06:29 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السلطات الألمانية، مساء اليوم الأحد، أنها قررت حظر التجمعات لأكثر من شخصين؛ لمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في البلاد.

وجاء ذلك خلال اجتماع أزمة أجري عن طريق الهاتف، بمشاركة المستشارة أنجيلا ميركل، وحكام ولايات البلاد الـ16؛ لبحث طرق مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت مصادر حكومية ألمانية رفيعة: أنه "تم المجتمعون توصلوا إلى اتفاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا، رغم الخلافات الشديدة خلال الاجتماع"، وفقًا لما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وتابعت المصادر: "الاتفاق ينص على فرض حظر كامل على التجمعات التي تضم أكثر من شخصين"، لافتة إلى أن "الحظر يستثني الأسر التي تضم أكثر من شخصين، وتعيش في مكان واحد".

هذا ويهدف القرار إلى منع أي تواصل بين الناس خلال الفترة المقبلة، سواء في أماكن مغلقة أو مفتوحة، وفقاً للصحيفة الألمانية.

وحتى مساء اليوم، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا 22 ألفا و364 مصابا، فيما توفي 84 شخصا.


هذا وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

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الكلمات المفتاحية

كورونا السلطات الألمانية ألمانيا

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