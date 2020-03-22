في زمن الكورونا.. 6 صفقات نارية على أبواب الأهلي والزمالك

يحاول مسئولي الأهلي والزمالك استغلال توقف النشاط الرياضي بمصر في الوقت الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا بالبلاد، للتحرك نحو حسم بعض الصفقات المميزة لتدعيم صفوف الفريقين استعدادًا للموسم الجديد، خاصة وأن الناديين يرغبان في المنافسة على كافة البطولات الموسم القادم.





ودخل ناديي الأهلي والزمالك في مفاوضات قوية مع بعض اللاعبين سواء المصريين أو الأجانب، خلال الفترة الحالية، لمحاولة حسم التعاقد معهم بشكل نهائي، لتدعيم صفوف الفريقين بالموسم المقبل.





ويستعرض " الفجر الرياضي " أبرز الصفقات المرشحة للانضمام للأهلي والزمالك الصيف المقبل:-









1- حسين بن عيادة:





يأتي الجزائري حسين بن عيادة الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة على رأس المرشحين بقوة للانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة، حيث دخل مسئولي الأبيض في مفاوضات مع اللاعب لضمه لصفوف الفريق الصيف المقبل لتدعيم الجبهة اليمني بعد هروب التونسي حمدي النقاز، ويؤجل اللاعب حسم مصيره في الوقت الحالي بسبب الوضع الصحي العالمي بسبب فيروس كورونا.





2- أسامة جلال:





يحظي أسامة جلال مدافع فريق إنبي بإهتمام كبير من ناديي الأهلي والزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار رفقة المنتخب الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وتواصل مسئولي الناديين مع إدارة إنبي خلال الأيام الماضية للتفاوض بشأن الصفقة، ولكن لم يحسم اللاعب موقفه النهائي بشأن الانتقال لأحد القطبين حتي الآن، خاصة وأن اللاعب يرغب في الاحتراف خارج مصر.





3- رجب بكار:





بات رجب بكار لاعب فريق بيراميدز محط أنظار قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الفترة الحالية، حيث يسعي الناديين بقوة لحسم التعاقد معه، وذكرت تقارير صحفية أن إدارة القلعة الحمراء توصلت إلي اتفاق نهائي مع اللاعب ووقع على رغبة للانضمام للفريق الأحمر الموسم المقبل، بينما يحاول مسئولي الزمالك التفاوض مع اللاعب وتغيير وجهته للقلعة البيضاء، لدعم الجبهة اليمني بالفريق.





4- باهر المحمدي:





من الأسماء المطروحة بقوة لتدعيم صفوف الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة، باهر المحمدي لاعب فريق الإسماعيلي، وأجري مسئولي الناديين اتصالات مباشرة مع اللاعب لحسم التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات المقبلة، ورحب اللاعب بمفاوضات القطبين مطالبًا بإنهاء الأمر مع مسئولي ناديه في الفترة القادمة.





5- طاهر محمد طاهر:





يضع نادي الأهلي طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب على خريطة صفقاته الصيفية، للتعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بالموسم المقبل، وذلك حال حسم شراء رمضان صبحي بشكل نهائي من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بينما يسعي نادي الزمالك للحصول على خدمات اللاعب الشاب لتدعيم الخط الأمامي لتعويض الرحيل المحتمل لـ مصطفي محمد مهاجم الفريق بعد تلقيه عدة عروض أوروبية مؤخرًا.





6- كريم العراقي:





أصبح نادي الزمالك قريبًا من حسم صفقة كريم العراقي لاعب فريق المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذكرت تقارير صحفية أن إدارة القلعة البيضاء قطعت شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع اللاعب بناءًا على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق، وذلك بعد المستوي الرائع الذي ظهر عليه "العراقي" مع المنتخب الأولمبي والفريق البورسعيدي.



