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وزارة القوى العاملة تتلقى الشكاوى عبر الخط الساخن أو الموقع الإلكتروني للوقاية من "فيروس كورونا"

الأحد 22/مارس/2020 - 06:26 م
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وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
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تلقت وزارة القوى العاملة، برئاسة محمد سعفان، اليوم الأحد الموافق 22 مارس 2020، شكاوى المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة رقم (16528) أو من خلال الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقامت وزارة القوى العاملة، بوقف باب تلقى الشكاوى ورقيًا بشكل مؤقت، وذلك بإدارات خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة، أو بالمديريات التابعة لها أو بمكاتب وكلاء الوزارة بالمديريات والمحافظات المختلفة، وذلك وفقًا لبيان اليوم.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وللحفاظ على صحة وسلامة العاملين بمديريات القوى العاملة وجمهور المواطنين المترددين عليها.
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وقاية من كورونا وزارة القوى العاملة محمد سعفان فيروس كورونا تلقي الشكاوى انتشار فيروس كورونا

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