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فقدت البصر وقامت معركة الخليج العربي بسببها.. مالا تعرفه عن عقيلة راتب

الأحد 22/مارس/2020 - 06:19 م
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عقيلة راتب
عقيلة راتب
مي مرسي
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ولدت عقيلة راتب 23 مارس في عائلة ارستقراطية، وكان والدها أول مصري يلتحق بوظيفة الترجمة في وزارة الخارجية لاتقانه 7 لغات، ورفض دخول ابنته مجال الفن والتمثيل ولكنها تركته وانتقلت إلى بيت عمتها واحترفت الفن.

بعد حلول "راتب" الخامسة من عمرها حدثت بسببها معركة بين المصريين والإنجليز أطلق عليها معركة "الخليج العربي"، وذالك عندما حاولت قوات الاحتلال القبض على والدها فضرب أحد الجنود عقيلة الطفلة على رأسها وفقدت الوعي، فثار الأهالي وحدث اشتباك بين قوات الاحتلال والمصريين.

لم تكتفي عقيلة بالتمثيل ولكنها قامت بإنتاج عدد من الأفلام واكتشفت عدد من الفنانين منهم عماد حمدي وكانت أحد رواد العمل في استوديو مصر بعد افتتاحه ولكن احترقت كل هذه الأعمال مع حريق استوديو مصر.


كانت عقيلة راتب من أوائل رواد ماسبيرو وشاركت في أشهر مسلسل اجتماعي وهو"عادات وتقاليد" والذي قاربت حلقاته الـ400 حلقة وحققت من خلاله نجاحا كبيرا.

توفت "راتب" عام 1992 بعد أن قدمت آخر أعمالها وهو فيلم "المنحوس" والذي أصرت على استكماله رغم إصابتها بفقدان البصر أُثناء تصويره.
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